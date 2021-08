SSC Napoli – Report allenamento: il risultato degli esami di Zielinski

Il Napoli ha pubblicato il report allenamento di oggi 24 agosto 2021: continua il lavoro personalizzato di Ghoulam e Demme, mentre sono arrivati i risultati degli esami di Piotr Zielinski. Di seguito, il report completo:

“Dopo il successo all’esordio in campionato contro il Venezia, il Napoli ha ripreso oggi pomeriggio gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri prepareranno il match contro il Genoa in programma domenica 29 agosto a Marassi per la seconda giornata di Serie A (ore 18.30). Dopo una prima fase di attivazione la squadra ha svolto lavoro atletico divisa in due gruppi ed esercitazione di possesso palla. Ghoulam ha svolto lavoro atletico con la squadra e personalizzato in campo.

Demme terapie e lavoro in palestra. Piotr Zielinski si è sottoposto ad esami strumentali presso Pineta Grande che hanno evidenziato gli esiti del forte trauma contusivo al quadricipite destro. Il giocatore ha già cominciato la riabilitazione e sarà monitorato quotidianamente”.