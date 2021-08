Squalifica Osimhen, alcuni precedenti sorridono al Napoli: ecco quali

Sebbene la squalifica di Victor Osimhen sia di due giornate, il nigeriano potrebbe saltare solamente la sfida contro il Genoa nel caso il ricorso della società azzurra venga accettato.

In questo senso, alcuni precedenti sorridono al Napoli: il primo – accaduto a dicembre 2020 – riguarda proprio la Juventus, in particolare Alvaro Morata che, dopo esser stato espulso per proteste al termine di un match contro il Benevento e successivamente squalificato per due giornate, ha saltato una sola giornata dopo che il ricorso della società bianconera è stato accettato.

Un altro caso ancor più simile a quello di Osimhen riguarda Ciro Immobile e il suo scontro con Arturo Vidal nell’ottobre del 2020: come si vede nel video che segue, Immobile cade a terra dopo un fallo del cileno e, quando il calciatore dell’Inter si avvicina per sincerarsi delle sue condizioni, cerca in maniera volontaria il suo volto con la mano, dandogli uno schiaffo.

Il Giudice Sportivo, in seguito, squalificherà l’attaccante biancoceleste per una sola giornata, giudicando il gesto come “condotta gravemente antisportiva ma non violenta”.