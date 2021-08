Come riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio profilo Twitter, il Genoa starebbe chiudendo ora l’affare per un difensore ex Napoli.

Si tratta di Nikola Maksimovic, rimasto svincolato dopo che il suo contratto con la società azzurra è scaduto lo scorso giugno. Ora il Grifone, che cercava un difensore centrale, ha fatto la sua scelta e sta chiudendo per il serbo, che firmerà un quadriennale.