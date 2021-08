Adam Ounas è stato protagonista di un grande precampionato.

Durante l’ultima edizione del telegiornale di Sky Sport, l’esperto di calciomercato Sugoni ha riferito che nelle ultime ore ci sarebbe stato un sondaggio da parte del Marsiglia per il calciatore algerino. Ad ogni modo non è stata presentata ancora nessuna offerta ufficiale al Napoli.

Non sarà facile convincere ADL e far partire l’ex Crotone negli ultimi giorni di mercato. Ounas gradirebbe la meta e questo non è un fattore trascurabile.