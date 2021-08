Sanchez: “Mi sto riprendendo dall’infortunio! Voglio tornare a giocare”

Alexis Sanchez ha rilasciato un’intervista all’emittente cilena Mega.

L’attaccante cileno ha sottolineato la sua voglia di tornare in campo quanto prima per riassaporare le emozioni del calcio giocato. “Voglio tornare subito ad allenarmi, poi vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni. Sono felice per la vittoria all’esordio contro il Genoa“. Queste sono state le parole dell’ex Arsenal, il cui futuro è ancora in dubbio e il mercato potrebbe portarlo lontano da Milano proprio negli ultimi giorni.

Il calciatore è stato anche accostato al Napoli in un ipotetico scambio per Insigne ma al momento questa pista appare davvero complicata.