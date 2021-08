Repubblica – Il Napoli punterà sulla prova TV per ridurre la squalifica di Osimhen

Secondo l’edizione online di Repubblica, il piano del Napoli per vincere il ricorso in merito alla squalifica di Osimhen è quello di puntare sulla prova TV.

Infatti, pare che i legali azzurri vorranno fare leva sulla prova TV che potrà dimostrare che quella di Osimhen è una manata che non presenta “condotta violenta”, come invece ha messo a referto l’arbitro del match Aureliano. La volontà è quindi quella di dimostrare che non c’erano gli estremi per il rosso diretto, che ha portato poi all’inevitabile squalifica di due giornate.

Inoltre, il quotidiano scrive che il calciatore si è già scusato con tutti per il gesto e che il club non gli infliggerà nessuna multa.