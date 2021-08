Pedullà: “Ounas molto probabilmente resta. Napoli su Messias”

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, ha parlato durante Speciale Calciomercato, trasmissione in onda su Sportitalia, del mercato di Adam Ounas e non solo. L’esterno algerino ha due proposte dalla Serie A e una dall’estero ma al momento il Napoli non lo cede. Secondo Pedullà, all’80% vestirà la maglia del Napoli durante questa stagione. Altra trattativa accesa è quella legata a Junior Messias, calciatore del Crotone, entrato nei radar della società dopo l’infortunio di Zielinski. Sul brasiliano però ci sono offerte anche da Milan, Torino e Monza.