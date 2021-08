Di Marzio: ” Accordo quasi raggiunto per il passaggio di Correa all’Inter”

E’ quasi tutto fatto per l’affare Correa-Inter e il calciatore presto diventerà neroazzurro.

Come riportato da Gianluca di Marzio in un suo post su Twitter, la formula decisiva per la conclusione dell’affare è quella del prestito con obbligo di riscatto per un totale di 30 milioni di euro circa. In serata si passerà a definire quali dovranno essere le modalità del pagamento e soprattutto quali saranno i bonus legati alle presenze.

In basso le parole del noto giornalista di Sky:

#Correa @Inter ⏳ in prestito con obbligo, operazione totale da 30M più 1 bonus. Si stanno definendo adesso modalità pagamento, condizione del bonus e quando far scattare l’obbligo a favore della @OfficialSSLazio #calciomercato @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 24, 2021

L’arrivo di Correa dovrebbe spegnere anche le voci sull’interesse per Lorenzo Insigne, il cui futuro è sempre più azzurro.