TuttoSport – Insigne tranquillizza tutti dopo l’espulsione di Osimhen

La partita di Lorenzo Insigne è stata da leader vero.

Come riportato dall’edizione di TuttoSport, il calciatore non si è perso d’animo dopo il rosso rifilato da Aureliano a Victor Osimhen nella prima frazione di gioco: il 24 avrebbe caricato i compagni urlando “andiamo avanti, non fa niente” in grande stile e da vero capitano con la fascia al braccio.

La sua caparbietà gli ha permesso di tornare sul dischetto ed insaccare dopo il primo errore clamoroso, una palla mandata in curva che stava per rievocare brutti ricordi al Maradona. Fortunatamente, ad ogni modo, il finale è stato diverso. Insigne è il Napoli e ieri ha fornito una prova delle sue, sperando sia solo una delle tante di questa nuova entusiasmante stagione.