Secondo TMW quest’oggi è previsto un incontro tra Barcelona e Fiorentina per parlare di Miralem Pjanic. Il club viola ha chiesto al club catalano di pagare metà dell’ingaggio del bosniaco. Il club catalano ha chiesto invece al club di Commisso di accollarsi almeno 4,5 milioni di ingaggio. Il giocatore vorrebbe tornare alla Juventus, che però non accelera per il bosniaco che così ha aperto alla viola. Sul giocatore vi è anche l’interessamento del Napoli, che sembra essere più defilato