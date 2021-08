SSC Napoli: ”Oggi giorno di riposo, domani si riprende con gli allenamenti

La SSC Napoli tramite il suo canale ufficiale ha diramato importanti novità sulla settimana degli azzurri. Il canale riferisce che oggi sarà concesso un giorno di riposo. La prima sessione di allenamento è prevista domani al Centro di Castelvolturno, dove gli azzurri prepareranno la sfida di domenica contro il Genoa a Marassi

Ecco la notizia ufficiale:

“Dopo il successo all’esordi in campionato contro il Venezia, il Napoli riprenderà domani gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri prepareranno il match contro il Genoa in programma domenica 29 agosto a Marassi per la seconda giornata di Serie A (ore 18.30)”