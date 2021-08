L’account Twitter dell’Europa League ha svelato una curiosa statistica su Lorenzo Insigne il quale, con la rete segnata ieri sera al Venezia, ha raggiunto il traguardo di aver segnato in dieci stagione diverse con la maglia del Napoli:

🔵 Lorenzo Insigne has now scored in 10 different Serie A seasons for Napoli 🔥#UEL pic.twitter.com/jfuYSlJIzK— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 23, 2021