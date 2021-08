Nella puntata della Domenica Sportiva è intervenuto l’esperto di mercato Ciro Venerato, che ha parlato della situazione legata a Lorenzo Insigne. Con il trascorrere dei giorni, dice l’esperto, aumentano le possibilità che Insigne resti a Napoli in scadenza di contratto. L’unica che potrebbe acquistarlo è l’Inter, ma nelle ultime ore il club nerazzurro starebbe virando con decisione su Correa della Lazio. Dunque il capitano azzurro resterà a Napoli in scadenza di contratto, con la speranza che in futuro ci saranno incontri con il presidente De Laurentiis per trovare l’intesa sul rinnovo