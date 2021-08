Questione di cazzimma

Ripartiamo da dove avevamo finito, in quello stadio: contro il Verona, soffrendo e a tratti piangendo. Il giorno dopo è ancora più bello rivivere le emozioni di una vittoria sofferta, in quello stadio che finalmente ha ritrovato i suoi tifosi e soprattutto ci ha fatto di nuovo piangere, ma di gioia. E’ vero questa volta non c’era il Verona, ma il Venezia e d’altronde sempre di una squadra veneta stiamo parlando. Una vittoria sofferta, anzi forse è meglio dire una partita sofferta, ma lo sappiamo, contro le neopromosse all’esordio c’è sempre da faticare, ma se poi il finale è di quelli con il lieto fine, allora, ne vale davvero la pena.

L’orrido cominciamento

Proprio come nel famosissimo ‘Decameron‘ di Giovanni Boccaccio, anche per il Napoli il ritorno in campo è stato caratterizzato da un “orrido cominciamento“. Di fatti nel testo del Boccaccio l’inizio è contornato da una drammatica immagine di morte causata dalle peste. Nel caso degli azzurri però è proprio l’espulsione di Victor Osimhen, costretto ad abbandonare prima il campo, e poi l’infortunio di Zielinski a complicare nella fase inziale le cose al nuovo Napoli di Spalletti. Una reazione però forte ha subito calmato le acque, da grande capitano Insigne si è caricato la squadra sulle spalle incitandola a non mollare, sicuro anzi certo che alla fine le cose si sarebbero sistemate.

Le sciagure però non sono terminate, il Napoli attacca, si difende bene ed è preda facile dei giocatori del Venezia, che in campo non si risparmiano, anzi, se possono cercano anche di farlo qualche fallo in più. Nel secondo tempo la musica non cambia, gli azzurri attaccano e non vogliono deludere il pubblico che spinge, spinge come non mai, lo stadio sembra paradossalmente riempito a festa, eppure era solo alla metà della capienza. Un pubblico che anche di fronte alle avversità non smette di cantare ed incitare il suo pupillo, Lorenzo Insigne, che sbaglia un rigore che poteva sbloccare il match, e invece lo tira alto.

Quel pubblico però sente che qualcosa ancora deve accadere, e chissà se qualche santo in paradiso alla fine la sua mano ce l’ha messa, quella per il secondo rigore. Ebbene si, perchè in una città così scaramantica, in cui sacro e profano si incontrano è difficile non pensare che un piccolo miracolo sia avvenuto. Sicuro di sé si ripresenta Insigne, sposta tutti e riprende il pallone, stavolta lo bacia anche Politano, e qui si ritorna a quella scaramanzia. Rincorsa dagli 11 metri, pallone a sinistra portiere a destra ed è gol, 1-0 e Lorenzo può mostrare gli attributi, esortando il pubblico a spingere ancora di più.

L’essenziale

Nella seconda parte del secondo tempo il Napoli si dedica all’essenziale, il baricentro si alza permettendo così ai due centrali di avere più spazio e poter chiudere il play alto di turno impostato dai veneti. In attacco fra Insigne, Lozano ed Elmas c’è sinergia e con la mente si ritorna a quel Napoli-Empoli di Coppa Italia, lì davanti c’erano loro e la palla la buttavano dentro. Insigne è galvanizzato dall’affetto del pubblico, così come i suoi compagni. Tocchi veloci e nelle porzioni di campo scoperte dai difensori del Venezia, Spalletti chiede questo a gran voce e suoi trasformano il suo dictat in realtà.

L’esplosione di gioia però arriva al gol di Elmas, inaspettato agli occhi di tutto, ma cercato e voluto dal macedone. Lui che era stato più volte criticato per il suo modo di fare, troppo confusionario e a tratti lento, ma la rapidità d’esecuzione con cui l’ha messa all’angolino del primo palo è semplicemente stupefacente. Un gol che scaccia via brutti pensieri e critiche, critiche amare e pesanti.

La ricerca dell’essenziale però non termina dopo il gol, anzi, il Napoli prova a giocare nel modo più semplice possibile, toccando poche volte il pallone ma facendolo nel modo più bello possibile. Nel frattempo Insigne è uscito, sembrava quasi che non volesse lasciare il terreno di gioco, voleva sentire ancora una volta la curva inneggiare il suo nome, un coro per il capitano, ancora un’ultima volta.

Questione di cazzimma

“La parola cazzima la conosco, e il mio Napoli la cazzimma la deve avere”

Chiudiamo con le dichiarazioni di Mister Spalletti a fine partita, non proprio rilassato ma sorridente, ancora una volta gran comunicatore ma allo stesso tempo cervellotico come solo lui sa essere. Diretto, forte, chiaro e con un po’ di cazzimma. Si, questa parola ritorna, ma per il semplice fatto che Spalletti lo vuole un Napoli sfacciato o per dirla alla napoletana ‘cazzimmoso’.

Un Napoli che proprio come quello visto contro il Venezia, che sappia reagire, non abbattersi e fare anche la faccia cattiva se serve, d’altronde non si può esser sempre belli. Un Napoli che ha voglia di ripartire dalle macerie. Un forte terremoto lo scorso maggio ha colpito fortemente il Napoli, e il risultato è stato devastante, ma ora con la cura Spalletti il villaggio sembra esser tornato forte e nella migliore condizione possibile, in attesa di vederlo a confronto chiaramente con le altre big del campionato, dal momento che le sfide decisive saranno con loro.

Ora il prossimo passo si chiama Genoa, poi la sosta nella speranza di recuperare Osimhen e Zielinski (Vittorio e Pietro) e dritti contro la Juventus, il primo vero big match della stagione.