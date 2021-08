Pedullà: “Pjanic-Napoli, non ci sono conferme. Sulla pista Fiorentina invece…”

Il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà, tramite il suo sito ufficiale, ha spiegato la situazione legata a Miralem Pjanic:

“La vicenda Miralem Pjanic è invece diversa: non abbiamo riscontri sul Napoli, ci sono stati invece contatti veri con la Fiorentina (come anticipato da Sportitalia nei giorni scorsi), tenendo conto comunque dell’ingaggio da circa otto milioni a stagione. Se il Barcellona lo liberasse, si potrebbe trovare una soluzione, di sicuro i contatti sono confermati. E la Juve resta sempre sullo sfondo, non dimentichiamolo, soprattutto nel caso in cui dovesse partire un centrocampista.”