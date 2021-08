Lotito sui problemi di DAZN: “Servono nuove infrastrutture.”

La visione della prima giornata di Serie A- dove tutte e dieci le partite erano visibili sulla piattaforma DAZN- è stata un pò complicata. Nel celebre programma televisivo 90° minuto Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha espresso la sua. Ecco le sue dichiarazioni:

“Ogni innovazione porta anche ad un problema, basta che sia risolvibile.Il calcio è indispensabile, sta portando e promuovendo l’innovazione. Si tratta di un problema di carenza delle infrastrutture. Il calcio sta mostrando che sono obsolete e che vanno cambiate. Come tutte le cose ci sono processi d’assestamento che devono esser presi in considerazione, ma le persone non devono pentirsi delle loro scelte”.

Intanto, però, DAZN sta provando a risolvere i vari disguidi per permettere una migliore fruibilità del servizio già dalla prossima giornata.