Le pagelle di Spalletti: la squadra non si snatura mai, azzecca la carta Elmas

Buon inizio per Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli. Gli azzurri battono 2-0 il Venezia al Maradona, in una gara che si stava complicando per l’espulsione di Osimhen. Tutti i quotidiani esaltano il tecnico per il lavoro svolto. La Gazzetta dello Sport lo valorizza più per il risultato ottenuto che per la prestazione offerta e gli dà un 6,5. Il Corriere dello Sport lo esalta per il lavoro che mette in atto ridisegnando la squadra, per aver azzeccato la mossa Elmas e non aver fatto perdere la testa ai suoi. e gli dà un 7. Più o meno simili i voti di Tuttosport e Corriere della Sera

Tuttosport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 7