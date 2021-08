Joao Pedro salva il Cagliari. È 2-2 con lo Spezia

Termina con il risultato di 2-2 la sfida tra Cagliari e Spezia. Dopo un primo tempo giocato molto bene dagli uomini di Thiago Motta e chiuso con un gol di vantaggio firmato da Gyasi, stavolta sono gli uomini di Semplici a partire meglio. Però i liguri trovano il gol del raddoppio con una bellissima azione chiusa in gol da Bastoni. È allora che sale in cattedra Joao Pedro che va in gol al 62′ e trova il gol del pari su rigore 4 minuti dopo. Il finale vede la partita su livelli più bassi e che non lascia spazio a grandi emozioni.