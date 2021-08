Gazzetta – Grande stima della squadra nei confronti di Insigne

L’intero gruppo squadra sostiene e sosterrà in futuro Lorenzo Insigne.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, tantissimi segnali di stima sono arrivati dalla prima sfida contro il Venezia: Elmas ha consegnato il pallone al capitano in occasione del secondo rigore, ribadendo a chiare lettere la fiducia nel capitano(che difatti non ha sbagliato dagli undici metri).

Un grande gesto, poi, è stato quello di Kalidou Koulibaly a fine partita: ai microfoni di Dazn ha elogiato Insigne più volte, dimostrazione anche di un clima di serenità all’interno dello spogliatoio e attorno al capitano.