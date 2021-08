Eljif Elmas è tornato al gol dopo la sua ultima marcatura contro il Parma, nel gennaio 2021.

Tre dei suoi quattro gol in Serie A sono arrivati tra le mura amiche, come testimonia il Napoli con un tweet:

📊 Elmas non segnava in campionato da gennaio 2021 contro il Parma: tre dei suoi quattro gol in @SerieA sono arrivati in casa.

Bentornato al gol Diamante 💎



— Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 23, 2021