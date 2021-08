Come riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio avrebbe messo gli occhi su un difensore del Malmo che interessa anche a Napoli e Atalanta.

Il calciatore in questione è Anel Ahmedhodzic, centrale classe 1999 del Malmo. Lo svedese è in scadenza nel 2023 e potrebbe essere un’opportunità per i biancocelesti: il Napoli si è già tutelato con Juan Jesus.