Baiano: “Finalmente si è capito che Insigne è un valore aggiunto”

Francesco Baiano, ex calciatore, ha parlato a Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, di Napoli-Venezia, prima partita del nuovo campionato.

“Il Napoli sta lavorando bene, si è trovato davanti una squadra venuta per difendersi, l’importante era sbloccare la partita. Si è complicata la sfida con l’errore di Osimhen, ma il Napoli è stato abile a vincere il match. Sono felice che Insigne sia stato osannato, finalmente si è capito che è un valore aggiunto per il Napoli, per capirlo non c’era bisogno di guardare l’Europeo. Ora bisogna solo attendere il rinnovo. Ci sono i presupposti, perché vuole concludere la carriera al Napoli. È ovvio poi che certe decisioni non si prendono da soli, specie se ci sono dei paletti imposti dalla società. Mancano dei mesi, sarà decisiva la sua volontà”.