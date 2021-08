Ass. Borriello: “L’organizzazione spetta al Napoli. Quest’anno non solo biglietto ma anche Green Pass”

L’assessore allo sport del comune di Napoli Ciro Borriello ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli della situazione all’esterno del Maradona ieri pomeriggio.

“Stadio? L’organizzazione spetta alla società del Napoli, andava aperto qualche altro tornello. Vogliamo essere critici e diciamo mettete altri 50 steward, ma è un problema comune perché servono controlli più specifici ai tornelli per via dei green pass. Bisogna anticipare gli ingressi e dare qualche altro giorno di tempo, ripeto che non c’è solo il biglietto da controllare ma anche il green pass. La prima non è andata bene e speriamo vada meglio per la partita con la Juve”.