Agostinelli: “Elmas farà una grande stagione. Mario Rui troppo criticato. Su Amrabat…”

Andrea Agostinelli, commentatore tv, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli, dove parla della vittoria casalinga del Napoli sul Venezia e non solo.

“Nella partita di ieri si è dimostrata molta esperienza. Contro il Venezia la squadra non ha perso la pazienza dopo l’espulsione. A nessuno deve mancare il veleno, non si vince solo con la tecnica. Elmas può giocare in tanti ruoli, una grande qualità. Ha deciso la sfida, per Spalletti è un uomo importante. Il ragazzo sarà autore di una grande stagione”.

“Di Lorenzo e Mario Rui sono un dato sicuro, Spalletti sfrutta molto il gioco sugli esterni. Mario Rui è criticato in maniera eccessiva, anche quando gioca bene come ieri, non riceve il giusto riconoscimento. È un buon giocatore, non manca di personalità ed è un nazionale. Non va buttato solo perché in quel ruolo ci sono giocatori migliori, con Spalletti può migliorare la sua fase difensiva Amrabat non ha fatto bene alla Fiorentina, ma non gli mancano le qualità, potrebbe fare bene”.