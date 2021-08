Top&Flop: Buona la prima per gli azzurri!

Si è appena conclusa, allo Stadio Diego Armando Maradona, Napoli Venezia, con il risultato di 2-0 grazie ai goal di Insigne ed Elmas. Gli azzurri cominciano bene l’avventura con Luciano Spalletti in panchina.

Analizziamo il migliore ed il peggiore della partita azzurra secondo la redazione di Mondonapoli.

TOP: Lorenzo Insigne – Una sola parola, leadership. Il capitano, dopo il primo rigore sbagliato, poco dopo si è presentato sul ‘precedente luogo del delitto’ ed ha sbloccato una partita che si stava complicando. Da apprezzare anche la solità qualità fornita da Insigne, oltre al solito aiuto determinante in fase difensiva.

FLOP: Victor Osimhen – Il nigeriano inizia con il piede sbagliato il suo campionato. Al 23′ è stato espulso per una sbracciata in area di rigore del Venezia. Un gesto difficile da commentare, per un ragazzo che continua a far vedere potenzialità enormi ma spesso troppo nervoso.