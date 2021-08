Serie A – I risultati di Udinese-Juve e Bologna-Salernitana

Terminate da pochissimo le partite delle 18,30 valide per la prima giornata di Serie A. Termina 2-2 a Udine fra Udinese e Juventus, parte male Max Allegri al suo ritorno nella massima serie, da lodare invece l’atteggiamento degli uomini di Gotti che con tenacia e determinazione è riuscita a recuperare l’iniziale svantaggio. Da Udine a Bologna con il rosso-blu che trionfano contro la Salernitana per 3-2, Silvestri e Arnautovic firmano le reti per Mihajlovic; da sottolineare invece la buona prova della Salernitana che in 10 per circa 70 minuti è riuscita a tenere testa alla compagine con i gol di Bonazzoli e Coulibaly.