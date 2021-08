Pagelle MN – Napoli-Venezia 2-0, Osimhen ingenuo, Insigne capitano vero!

Il primo Napoli di Luciano Spalletti batte il Venezia per 2-0 al termine di una gara che ha fatto e che farà molto discutere, soprattutto a causa di alcuni dubbi episodi arbitrali. Azzurri che sono partiti bene, cercando di aggredire alto gli avversari e sfiorando un paio di gol con Osimhen, prima dell’espulsione dell’attaccante nigeriano. Da quel momento in poi, infatti, inizia un’altra gara, con un Napoli molto confusionario fino al termine del primo tempo. Al rientro dagli spogliatoi, si vede un altro piglio nei calciatori azzurri che guadagnano due rigori, uno sbagliato e l’altro reallizzato da Lorenzo Insigne, prima della rete che ha chiuso il match di Elif Elmas. Queste le pagelle di MondoNapoli:

Meret 6: Partita abbastanza tranquilla per il portiere azzurro, quasi del tutto inoperoso. Pochi tentativi del Venezia, con Forte che ha colpito un palo verso il finale di match. Coraggioso in un paio di uscite.

Di Lorenzo 7: Il terzino campione d’Europa parte a rilento, ma nel corso della gara sale sempre di più in cattedra, sfiorando anche il gol e guadagnandosi il secondo calcio di rigore. Una spina nel fianco sulla fascia sinistra del Venezia, crea molto scompiglio alla difesa avversaria.

Koulibaly 7: Buona partita del senegalese, condita da una spettacolare chiusura in scivolata con cui anticipa Forte nel finale di gara. E’ il leader della difesa azzurra e anche questa sera lo ha dimostrato alla grande.

Manolas 6: Partita tranquilla per il greco che amministra e controlla tutti gli attacchi avversari senza dover strafare, ma sempre con attenzione.

Mario Rui 6: Discorso analogo vale anche per il portoghese, che si è proposto molto in fase offensiva ed è stato attento dietro.

Ruiz 5.5: Lo spagnolo è indietro di condizione e questa partita lo ha dimostrato. Lento e impacciato, è incappato anche in molti errori tecnici, cosa non molto comune per uno come lui. (Gaetano 6: Entra bene e dimostra di non sentire la pressione, recuperando un paio di buone palle a centrocampo e aiutando la squadra a difendere il risultato).

Lobotka 6.5: Controlla e regge il centrocampo senza problemi, dimostra personalità nel cercare sempre di liberarsi per ricevere palla. Può essere un buon sostituto di Demme.

Zielinski 6: Purtroppo il polacco è stato costretto al cambio al minuto numero 35 a causa di un infortunio al ginocchio in seguito ad uno scontro con Caldara. Tutto sommato una gara sufficiente. (Dal 35′ Elmas 7: Inizialmente il macedone si fa travolgere dalla confusione generale, ma nel secondo tempo sfodera un paio di grandi giocate e realizza una bellissima rete che chiude la gara)

Politano 6.5: Sembra essere uno dei più pimpanti tra gli azzurri. Dà una grossa mano in fase di ripiegamento ma spesso salta anche l’uomo e crea superiorità numerica. (Dal 71′ Lozano 6: Il messicano non è ancora al meglio della condizione, ma si rende utile nel finale per tenere palla e portarla in avanti).

Osimhen 5: Primi venti minuti buoni per il nigeriano, che, però, incappa in un errore di inesperienza e commette un fallo di reazione al seguito del quale l’arbitro Aureliano lo espelle. Deve migliorare sotto il punto di vista della tenuta mentale, anche perchè non è nuovo a queste situazioni.

Insigne 7.5: Partita da vero capitano. Dopo l’espulsione di Osimhen incita i compagni cercando di tenere sempre alta la concentrazione. Sbaglia il primo rigore, ma dimostra una grande personalità calciando anche il secondo penalty e trasformandolo con grande freddezza. Sembra finalmente maturato del tutto. (Dall’ 85′ Petagna S.V.)

Spalletti 6.5: Il tecnico toscano prepara bene la gara, con un Napoli molto aggressivo nei primi minuti. Dopo l’espulsione di Osimhen cerca di riequilibrare la squadra e nel secondo tempo la squadra sembra essere stata spronata a cambiare atteggiamento e domina la partita.