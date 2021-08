Napoli-Venezia: dove vederla e probabili formazioni

Allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli andrà in scena alle 20:45 il match fra Napoli e Venezia, valido per la prima giornata di Serie A. Ritorna finalmente il campionato, via il costume e subito pronti con la maglia che tanto ci piace indossare e pronti per la prima di Luciano Spalletti. Nello stadio intitolato al più grande di tutti che finalmente ritrova i suoi tifosi, che se pur al 50%, tornerà a popolare gli spalti e a dare la carica che in questo ultimo anno e mezzo tanto ci è mancata. In campo però il nuovo Napoli di mister Spalletti contro il neopromosso Venezia di Zanetti pronto a dare battaglia, e fare bella figura, dopo tanti anni di assenza dal campionato dei grandi. Gli azzurri dopo la pre-season prima a Dimaro e poi a Castel di Sangro ha avuto moto di rimettere in moto quella macchina, che alla fine dello scorso campionato era destinata ad una riparazione forzata, e probabilmente miracolosa. La cura Spalletti pare stia funzionando, anche all’ambiente che ha ritrovato serenità e anche una componente attrattiva che era venuta a mancare proprio nell’ultimo anno.

I precedenti

Il Napoli è rimasto imbattuto in 10 delle 12 sfide contro il Venezia in Serie A (4V, 6N); vittoriosi nell’ultimo match con i lagunari (4-0 nel 1967), i partenopei non hanno mai vinto due gare di fila contro i veneti nella massima serie. Gli azzurri hanno vinto le ultime quattro gare d’esordio in Serie A e non infila cinque successi consecutivi al debutto stagionale nel massimo campionato dal periodo 1985-1989. Il Venezia ha vinto solo una delle 12 gare d’esordio stagionale in Serie A TIM: 1-0 contro l’Inter nel 1940 (4N, 7P).

Dove vederla?

La partita sarà disponibile su DAZN Channel sul canale 409 del DTT, oppure sull’app di Dazn disponibile su Android e iOS con un abbonamento da 29,99 euro.

Probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. Allenatore: Spalletti

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Ebuhei, Caldara, Ceccaroni, Schnegg; Crnigoj, Peretz, Heymans; Sigurdsson, Forte, Johnsen. Allenatore: Zanetti.