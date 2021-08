Liga – Athletic frena il Barcellona: 1-1 a Bilbao

(ANSA) Una rete al 30′ st del nuovo arrivato Memphis Depay evita la sconfitta al Barcellona sul campo dell’ Athletic Bilbao in un incontro della seconda giornata della Liga. I baschi sono andati in vantaggio a inizio ripresa con Martinez e per la squadra di Ronald Koeman non è stato facile raddrizzarla, finchè l’olandese lanciato in profondità sul filo del fuorigioco non ha risolto il problema con un bolide imparabile per Agirrezabala. Poco prima, De Jong aveva colpito una traversa con un pregevole ma sfortunato pallonetto. In classifica, il Barcellona divide per ora la vetta con Maiorca e Valencia a 4 punti, in attesa che scendano in campo domani il Real e l’Atletico e poi il Siviglia, tutte vincenti all’esordio.