Il Napoli trionfa: azzurri sotto la curva

Il Napoli vince 2-0 con il Venezia e a fine partite ritorna un rito che risale almeno a 2 anni fa, con gli azzurri che si vanno a prendere l’affetto della Curva B che incita la squadra. “Saro con te e tu non devi mollare” questo il grido di battaglia intonato da calciatori e supporter, che subito dopo dedicano tutta la loro attenzione a Lorenzo Insigne, che si intrattiene con i tifosi quasi per non voler più lasciare quel campo.

Cori che però hanno fatto da sfondo a tutta la partita, cori di forte incoraggiamento per il 24 azzurro, che anche dopo il rigore ha sentito tutto l’affetto della sua gente. Tra le pagine meno belle i cori contro la società e in particolare contro ADL.