Venezia, Zanetti: “Napoli squadra forte, ma dobbiamo affrontarli senza timore”

Paolo Zanetti, ct del Venezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Venezia, prima di campionato allo stadio Diego Armando Maradona.

Ecco quanto affermato: “Il Napoli è una squadra capace di cambiare pelle durante il match. Noi dobbiamo pensare a noi stessi per poter tornare a casa pensando di aver imparato qualcosa da queste sfide. L’aspetto più importante è la consapevolezza di dover fare una grande partita nonostante le assenze. Gli indisponibili saranno Modolo, Aramu, Mazzocchi, Vacca, Crnigoj, Okereke e Busio. Ballottaggio tra Maenpaa e Lezzerini. Difesa a 3? Potrebbe una soluzione utilizzabile in futuro in alcune partite, al momento non è la nostra scelta”.