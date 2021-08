Spalletti su Zanoli: “Abbiamo tanti giocatori adattabili a sinistra, vi spiego”

Durante la conferenza stampa odierna alla vigilia di Napoli-Venezia, Luciano Spalletti si è soffermato anche su Alessandro Zanoli. Queste le sue dichiarazioni:

“Zanoli sostituto di Ghoulam? In rosa abbiamo tanti giocatori adattabili a sinistra. Per adesso c’è Mario Rui e se lui dovesse saltare qualche partita abbiamo anche Zanoli che può giocare in quel ruolo. Ribadisco che la rosa è completa. Non mi piace fare lamentele con la società per il mercato, lamentarsi è una teoria che non porteremo avanti. Con le lamentele non si fanno le classifiche…”.