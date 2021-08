Spalletti: “La squadra è completa per l’inizio di campionato. Su Juan Jesus…”

Alla vigilia di Napoli-Venezia, primo match di campionato per gli azzurri, il tecnico Luciano Spalletti ha rilasciato le sue dichiarazioni in conferenza stampa (clicca qui per saperne di più). Di seguito le sue parole sull’operato della dirigenza in fase di mercato e sul neo acquisto Juan Jesus:

“La squadra è completa e pronta per iniziare questo campionato. In futuro senza dubbio ci faremo trovare pronti se capiteranno occasioni, ma bisogna essere consapevoli che adesso c’è tutto per cominciare questo percorso. Juan Jesus? Abbiamo lavorato insieme a Roma e ha disputato grandi stagioni. Può darci una mano perché sa giocare in due ruoli, è forte fisicamente e veloce. E’ un giocatore di livello anche per la sua personalità e potrà fare benissimo qui a Napoli”.