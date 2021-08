Durante la conferenza stampa odierna, Luciano Spalletti si è soffermato anche sul futuro di due calciatori in bilico come Lorenzo Insigne e Kostas Manolas. Le sue parole: “Il presidente ha già parlato di questo. Quando sono arrivato qui, ho preso in consegna un gruppo che includeva anche Insigne e Manolas. Sono due calciatori che alzano il livello della rosa e spero di averli sempre con me”.