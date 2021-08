Napoli femminile, il toccante messaggio per le sorelle Afghane: “Scendiamo in campo per voi…”

Le calciatrici del Napoli Calcio Femminile hanno affidato ad un lungo post scritto su Instagram il loro messaggio di solidarietà per le calciatrici e per tutte le donne afghane impegnate, proprio in questi ultimi giorni, nella loro battaglia contro la libertà. Di seguito il toccante messaggio ripreso dai social:

“Quando da piccole abbiamo iniziato a giocare a calcio era un sogno un po’ strano, di certo non usuale. Ma abbiamo la fortuna, oggi, di poter vivere il nostro sogno a testa alta, fiere dei tanti sacrifici che abbiamo fatto, orgogliose di aver abbattuto qualche stereotipo e qualche pregiudizio. Per questo ci sentiamo fortunate.

Siamo ancora più consapevoli della nostra fortuna – che diventa addirittura un privilegio – nell’assistere, senza parole, alle immagini che arrivano dall’Afghanistan, a qualche ora di volo da qui. Ci sono nostre colleghe, ragazze della nostra età, con i nostri stessi sogni, che hanno lottato negli ultimi 20 anni per raggiungere un briciolo di ciò che noi oggi diamo per scontato: la libertà di scegliere, la libertà di essere donne, la libertà di correre dietro ad un pallone.

È un po’ più difficile oggi correre dietro a quel pallone: è più pesante, ha un significato diverso. Corriamo e giochiamo con un sorriso amaro, ma forse con una motivazione in più: siamo al fianco delle tante donne afghane – calciatrici e non – che corrono oggi un rischio che non riusciamo neanche ad immaginare.

Vogliamo alzare anche noi la voce oggi per dire che i diritti delle donne non dovrebbero più conoscere confini, non dovrebbero mai essere messi in panchina.

Oggi, scendiamo in campo per l’Afghanistan.

Le calciatrici del Napoli Femminile”