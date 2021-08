Inizia la Serie A: le formazioni delle partite delle 18:30

Inter–Genoa e Verona-Sassuolo: inizia così la Serie A 2021/22 alle 18:30. Per Inzaghi Sensi a supporto di Dzeko giocherà Sensi, adattato in un ruolo più offensivo. Esordio per Hakan Calhanoglu. Ballardini schiera in attacco il duo Pandev e Kallon.

INTER (3-5-1-1): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 12 Sensi; 9 Dzeko



GENOA (3-5-2): 57 Sirigu; 3 Vanheusden, 14 Biraschi, 4 Criscito; 27 Sturaro, 47 Badelj, 65 Rovella, 33 Hernani, 50 Cambiaso; 19 Pandev, 91 Kallon

Per Di Francesco Faraoni non ce la fa, al suo posto pronto Casale. Il nuovo Sassuolo di Dionisi invece dovrà fare a meno di Berardi.

Verona (3-4-2-1): Pandur; Ceccherini, Gunter, Dawidowicz; Casale, Miguel Veloso, Hongla, Lazovic; Zaccagni, Barak; Kalinic

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Frattesi; Djuricic, Raspadori, Boga; Caputo