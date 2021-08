Domani inizia il campionato di Napoli e Venezia, che si sfideranno allo Stadio Maradona alle ore 20:45. Per gli azzurri sarà l’inizio dell’era Spalletti mentre per la società veneziana sarà l’esordio in Serie A dopo la promozione dello scorso anno.

Il club arancioneroverde si rivela entusiasta di iniziare la loro avventura in A a Napoli, come testimonia un post su Instagram in cui scrivono: “Napoli è un posto meraviglioso. È un piacere iniziare qui il nostro viaggio”.