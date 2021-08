FIGC, Gravina: “Sarà l’anno della rinascita, la riapertura degli stadi è un gran traguardo”

Gabriele Gravina, presidente FIGC, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport sulla riapertura degli stadi e sull’inizio della nuova stagione di Serie A.

Ecco quanto affermato: “Può essere considerata come la stagione della rinascita. Il rientro di alcuni tecnici come Spalletti, Allegri, Sarri e l’arrivo di Mourinho, può dare continuità dopo la vittoria dell’Europeo. Dal trionfo della Nazionale, si è dedotto che si può vincere anche essendo un gruppo solido senza aver grossi top player in squadra. Riapertura stadi? Abbiamo raggiunto un gran traguardo con la riapertura al 50%. Siamo consapevoli che alcune realtà potranno essere penalizzate, ma è il primo passo per ritornare alla normalità. Noi come la Nazionale siamo stati i primi ad effettuare il vaccino, rappresenta l’arma più sicura per combattere la pandemia”.