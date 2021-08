Da Castel Volturno: Napoli al lavoro in vista dell’esordio in campionato, il report

Azzurri al lavoro in vista del primo impegno in campionato previsto domani sera col Venezia, con tutta la rosa a disposizione di mister Spalletti. I soli Ghoulam e Mertens che hanno svolto lavoro personalizzato. Ecco il reporto completo da Castel Volturno:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il debutto in campionato: Napoli-Venezia in programma domani allo Stadio Diego Armando Maradona alle ore 20.45.

La squadra ha iniziato la sessione con una prima fase di attivazione. Successivamente esercitazione tattica e situazioni su calci piazzati. Ghoulam e Mertens hanno svolto lavoro personalizzato in campo. Terapie e palestra per Demme”.

Fonte: sscnapoli.it