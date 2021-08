L’edizione odierna de Il Corriere della Sera si sofferma sulla sfida tra Napoli e Venezia, in programma per domani sera. La squadra neopromossa sta facendo di tutto per avere David Okereke contro gli azzurri, ma al momento persistono problemi di tesseramento, siccome giocatore è extracomunitario. Se riuscirà ad aggregarsi al gruppo, potrebbe addirittura partire titolare vista anche l’indisponibilità di Aramu per squalifica.