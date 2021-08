Stando a quanto riportato da CalcioeFinanza, l’accordo tra Napoli e Amazon è di durata triennale sulla base di circa due milioni annui. Il guadagno verrà aumentato di stagione in stagione. L’accordo tra Napoli e Amazon rafforza ulteriormente la volontà di De Laurentiis di espandere il brand Napoli in tutto il mondo. Non bisogna dimenticare oltre ad Amazon, le collaborazioni con Konami, Burlon e Armani.