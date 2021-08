Il Venezia è pronto ad esordire in Serie A contro il Napoli ma dovrà fare i conti con gli indisponibili. Ben quattro infatti gli squalificati, ovvero Aramu (due giornate per lui), Vacca, Modolo e Mazzocchi. E come riporta “Tuttoveneziasport” anche Crnigoj, vittima di un problema muscolare nel match contro il Frosinone, salterà il match.