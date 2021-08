Napoli, allenamento pomeridiano al Konami Center: si rivede Demme

Il Napoli ha svolto una seduta di allenamento pomeridiano, quest’oggi al Konami Center di Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match della prima giornata di campionato, contro il Venezia.

Questo il report del club azzurro:

“Seduta pomeridiana per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il debutto in campionato: Napoli-Venezia del 22 agosto allo Stadio Diego Armando Maradona alle ore 20.45

Dopo una prima fase di attivazione e torelli la squadra ha svolto esercitazione tattica e situazionali su calci piazzati.

A chiusura di sessione partita a campo ridotto.

Ghoulam e Mertens ha svolto lavoro personalizzato in campo.

Machach ha svolto lavoro in palestra.

Demme terapie e lavoro in palestra.

Il calciatore Filippo Costa ha completato l’iter di visite post Covid-19 presso la clinica Pineta Grande con il Dott. Elpidio Pezzella e con il supporto della Dottoressa Cerrone. Il calciatore ha svolto nel pomeriggio allenamento personalizzato.”