Mutti a KKN: “Il Venezia non ha l’organico per la A”

L’ex allenatore del Napoli, seppur per qualche mese nel 1997, Bortolo Mutti è intervenuto telefonicamente alla trasmissione “Radio Goal” di Radio Kiss Kiss Napoli concentrandosi sulla prima sfida di campionato degli azzurri contro il Venezia. Ecco le sue parole:

“L’esordio è particolare: il lavoro è stato mirato. E’ emozionante, e anche per gli allenatori sarà bello ritornare in campo: dopo il lavoro fatto durante l’estate, vorranno vedere alla prima partita i frutti di questo lavoro.”

Sul Venezia invece:

“Il Venezia è ancora un cantiere aperto. Può essere una mina vagante, come ogni neopromossa, ma non mi convince molto: non ha l’organico per mantenere la categoria. Sarà una stagione dura per Paolo Zanetti e i suoi ragazzi.”