Martino: “La formazione è la stessa dell’anno scorso. Ho sempre difeso Gattuso, ma…”

Carmine Martino, giornalista, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha parlato della situazione del Napoli e delle sensazioni dell’ambiente.

“L’ambiente attraversa delle sensazioni negative. È vero che il Napoli non ha investito, ma neanche che ci siano state delle partenze, e nel caso rimedierebbe. La formazione è la stessa della passata stagione, per essere competitivi anche in Europa forse serve qualche ritocco alla rosa. Ho sempre preso le difese Gattuso, ma ad oggi il Napoli ha un allenatore che ha certamente più esperienza”.