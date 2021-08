La Repubblica – UEFA, via il FFP:arriva lo “Squad Cap”

Per fermare lo strapotere dei club più facoltosi – vedi PSG e top club inglesi – la UEFA è pronta a riunirsi il 9 e il 10 settembre a Nyon per studiare nuove regole finanziarie. Secondo Repubblica, queste dovrebbero entrare in vigore da luglio 2022.

Annullato per questa stagione, il fair play finanziario è pronto ad andare in pensione: entrato in vigore nel 2009 per costringere i club all’equilibrio tra spese e ricavi, non è più uno strumento adatto per valutare le finanze dei club. Anziché valutare i conti passati, si punta a bloccare l’irregolarità del presente. Ecco dunque la mossa stile NBA, con l’arrivo dello “Squad Cap” che punta a mettere un tetto agli ingaggi legato ai ricavi della società. Sono ancora sconosciute le percentuali, ma la UEFA dovrà prima elaborare delle importanti sanzioni a chi supera il limite per poi introdurre la riforma.