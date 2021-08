Alessandro Iori, giornalista, è intervenuto nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli dove ha parlato della nuova stagione.

“Spalletti è un allenatore molto esperto. In un campionato come questo può fare la differenza, specie con una squadra come il Napoli. Negli ultimi vent’anni non c’è mai stato un campionato così equilibrato, può succedere qualsiasi cosa. A fare la differenza saranno i dettagli”.