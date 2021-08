De Canio: “Mai sottovalutare una squadra di Serie A. Su Spalletti…”

Gigi De Canio, allenatore, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal, di vari argomenti riguardanti la squadra di Spalletti.

“Domenica c’è un’insidia per il Napoli, una partita con una neopromossa può portarti del rilassamento. Dall’altro lato c’è l’atteso ritorno dei tifosi al Maradona. Comunque, in Serie A non bisogna sottovalutare mai nessuno. Spalletti è molto bravo e rispetto a Gattuso dà il suo valore aggiunto con l’esperienza. Le figure che hanno lasciato il Napoli, ad esempio Hysaj, non sono di primissimo livello o importanza. Erano buoni giocatori, ma il Napoli non risentirà della loro partenza. Il valore della squadra non è cambiato e la qualificazione alla Champions è alla portata. Penso che si sia passato al 4-3-3 visto l’infortunio di Demme, Spalletti si è adeguato e ha preparato la squadra ad un ventaglio più ampio di soluzioni tattiche. Sa benissimo che i giocatori vanno preparati non con le parole, ma con le esercitazioni”.