Giuseppe Cannella, agente, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha discusso del calciomercato Napoli.

“Al momento il Napoli non ha dato alcun segnale di vita. Probabilmente in cantiere ci sono degli obiettivi che per strategia vengono tenuti nascosti. Tra le grandi è l’unica che non ha fatto nulla. È difficile che qualcuno arrivi a soddisfare le richieste del per Manolas, De Laurentiis è fatto così”.