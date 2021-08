Berni: “Meret? Ho molta fiducia in Meret e sono sicuro che potrà fare molto bene”

Ai microfoni di Radio Goal è intervenuto Tommaso Berni che ha rilasciato alcune dichiarazioni su Alex Meret: “Stagione della consacrazione per Meret? Secondo me Alex è un ottimo portiere che ha grandi margini di miglioramento. Anche Mancini ha puntato su di lui, convocandolo in Nazionale. Ho molta fiducia in Meret e sono sicuro che potrà fare molto bene. Dispiace che in Serie A ci sono pochi portieri italiani, ma quelli stranieri che giocano sono molto bravi. Ci sono anche tanti giovani portieri che stanno facendo la gavetta, però certo abbiamo perso il giovane più forte (Donnarumma, ndr.) per motivi economici”.